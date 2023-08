Gemeenten dreigen Net Brussel te beboeten voor problemen na  hervorming van afvalinzameling 

Dat zegt ook schepen Carine Gol-Lescot (MR) in Ukkel, maar tegelijk klaagt ze over een nieuw probleem: steeds meer mensen droppen hun afval nu in publieke vuilnisbakken. "Die vuilnisbakken moeten moeten we nu iedere dag leeghalen waar dat vroeger om de drie dagen was. Voor sluikstortingen kunnen we ook vaak Net Brussel bellen, maar die zijn doorgaans niet snel genoeg en als je een tafel een dag laat staan, heb je morgen al het hele huishouden op straat."