Acht Zuid-Amerikaanse landen vormen "Amazone Alliantie" om ontbossing van belangrijke regenwoud tegen te gaan

Da Silva opende de top gisteren met goed nieuws: de ontbossing in juli is slechts een derde van wat het een jaar geleden was. De bedoeling is om op het einde van de top vanavond een tekst klaar te hebben met gemeenschappelijke afspraken en doelstellingen, maar het is niet duidelijk of dat zal lukken. Tegen 2030 wil Da Silva de ontbossing van het Amazonewoud alleszins helemaal stoppen.