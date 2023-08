Antwerp Pride begint met feestelijke openingsavond in Openluchttheater Rivierenhof in Deurne

In het openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne is woensdag de Antwerp Pride van start gegaan met een feestelijke openingsavond. De Pride is het jaarlijkse feest voor en met de queergemeenschap. Het thema dit jaar is "Braveolution", een oproep aan de LGBTQ+-gemeenschap om moedig te zijn. "Hoeveel ik ook in de wandelgangen hoor dat het niet meer nodig is, vind ik dat we nog altijd een signaal moeten geven", zegt een bezoeker.