Auto brandt uit op E40 in Oostduinkerke: vijf kilometer file in de richting van het binnenland

Een bestuurder van een BMW merkte vanmiddag rond 14u10 dat er iets fout was met zijn auto. Plots begon die ook te roken. Hij kon de auto net nog op de pechstrook parkeren en wat papieren meenemen toen er brand uitbrak. Tegen dat de brandweer ter plaatse was, schoten er al metershoge vlammen uit. De auto is volledig kapot.

Om de brand te blussen werd de rechterrijstrook afgesloten. De brandweer legde een schuimtapijt aan om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Omdat het verkeer minder vlot doorkon ontstond er al snel een lange file van wel vijf kilometer in de richting van het binnenland. De verkeershinder zal pas opklaren wanneer het uitgebrande wrak is weggetakeld.



Het is nog niet duidelijk wat er precies fout gelopen is en wat het vuur veroorzaakt heeft.