Woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis heeft eigen belevingstuin: "Om zintuigen van mensen met dementie te prikkelen"

De nieuwe binnentuin van het woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis is kleurrijk ingericht met bankjes, parasols en kruidenbakken. De bedoeling is dat de mensen van de beschermde afdeling, vaak mensen met dementie, hier samen met hun familie terecht kunnen. "We wouden iets realiseren voor de bewoners en hun familie om de bezoekmomenten zinvol in te vullen", zegt Karolien Doom van het woonzorgcentrum. "De binnentuin is de ideale locatie omdat die niet al te groot is. We hebben er een overzicht en de tuin is ook goed toegankelijk voor mensen met een hulpmiddel."