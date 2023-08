Beringen wil centrum en industrieterrein Ravenshout verwarmen met warmtenetten

In het centrum van Beringen wil de stad dat doen aan de hand van geothermie, of warmte uit de grond. "Het nieuwe stadhuis wordt al verwarmd met geothermie en we weten dat het daar helemaal geslaagd is", zegt schepen Tijs Lemmens (Voluit). "Nu is het de bedoeling om dat te gaan uitrollen voor heel het centrum, zodat we particuliere woningen kunnen gaan verwarmen met warmte die daar in de grond zit."