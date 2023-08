Bromfietser zwaargewond bij ongeval op A12 op grens Puurs-Sint-Amands en Willebroek

Rond 21.30 uur dinsdagavond stak een bromfietser het kruispunt over van de A12 en de Breendonkstraat (N149). Daarbij kwam het tot een botsing met een auto. De bromfietser liep daarbij ernstige verwondingen op.

Het slachtoffer kreeg een tijd ter plaatse de eerste zorgen toegediend en is daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval lag het kruispunt vol brokstukken. Daardoor was het moeilijk te passeren. Rond 23.30 uur was de weg weer vrij.