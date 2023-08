Brussel krijgt stadsdichter in 2024

Duidelijk is dat er in Brussel veel interesse is in een stadsdichterschap, zoals in Antwerpen of Gent al bestaat. Een post op Facebook van slam poet Lisette Ma Neza over het onderwerp kon op veel positieve belangstelling rekenen. Een poll uit 2020 van BRUZZ toonde dat 70 procent van de deelnemers wel te vinden is voor het idee van een stadsdichterschap.