Zal Brussel WK wielrennen 2030 organiseren? Aankondiging laat op zich wachten

De internationale wielerbond had aangekondigd dat ze tijdens het huidige WK in Glasgow de gaststeden voor 2028, 2029 en 2030, wanneer Brussel kandidaat is, zou onthullen. Maar dat is nog niet gebeurd. Enkel de organisatie van het WK wielrennen in 2028 is voorbije week toegekend, en wel aan Saoedi-Arabië.