Bûûmdroegers zijn geslaagd: Meyboom is geplant

Een veertigtal Bûûmdroegers had zich in de vroege uurtjes verzameld aan café Le Chaplin in de Zavelput in Brussel. Eerst kapten ze de Meyboom in het Ter Kamerenbos, waarna de zogenoemde 'Gardevils' en 'Bûûmdroegers' ermee door verschillende Brusselse gemeenten trokken.