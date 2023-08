Chinese economie sputtert na vette jaren: dreigt het Japanse recessiescenario van de jaren 90?

Regent het in Peking, dan zou het ook wel eens kunnen miezeren in Brussel. De Chinese terugval is niet noodzakelijk goed nieuws voor de Westerse concurrentie, denkt Emmers. "China blijft een belangrijke handelspartner voor de EU. Hun problemen kunnen ook de onze worden. Zeker op langere termijn kunnen we het voelen als we meer zelf moeten gaan produceren. Al valt het op dit punt gewoon af te wachten. In een ander scenario kopen we binnenkort gewoon nog goedkopere Chinese producten."