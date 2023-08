Defensie neemt voor het eerst deel aan Antwerp Pride Parade: "Laten zien dat ook wij goeie soldaten zijn"

"Ik durf niet zeggen dat het een taboe is", zegt Bart Dewulf, voorzitter van de Belgian Defence Rainbow Community. "Maar het is toch niet evident om als gay, lesbienne of transgender te zijn wie je wil zijn binnen Defensie. Daarom is het belangrijk dat we daar stapsgewijs werk van maken, laten zien dat we er zijn en tonen dat wij perfect goeie soldaten en werknemers van Defensie kunnen zijn als lid van de Rainbow Community."



Het thema van de Antwerp Pride dit jaar is ‘Braveolution’, een oproep aan de LGBTQIA+ gemeenschap om moedig te zijn, een veilige plek te maken waar iedereen zichzelf kan zijn en steun te geven aan wie het nodig heeft.