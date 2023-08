Drugsoverlast door crackgebruik in Brussel: "Interfederaal drugsplan is in de maak"

Over naar de federale regering. "De realiteit gebiedt mij ook om te zeggen dat we het onszelf met tal van versnipperde bevoegdheden en budgetten alleen maar moeilijker maken om te komen tot een integrale aanpak, waarbij iedereen dezelfde prioriteiten nastreeft en alle neuzen in dezelfde richting staan", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ze verwijst naar de aanstelling van een drugscommissaris, die de overheid moet bijstaan in de strijd tegen drugs.



"In de loop van de maand september staat er overleg met verschillende actoren uit Brussel gepland", laat nationaal drugscommissaris Ine Van Wymersch weten. Ze is eerder dit jaar aangesteld en werkt zich nu volop in in de Brusselse problematiek.

Ook bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is de oproep van burgemeester Close van april niet in dovemansoren gevallen. "Er is een interfederaal drugsplan in opmaak", laat zijn kabinet weten.

Nog even geduld, dus: er blijkt wel degelijk iets te bewegen op federaal niveau. Komt er een allesomvattende aanpak van het crackprobleem, of zal de berg een muis baren? De tijd zal het ons leren.