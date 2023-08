Jongeren in Rotselaar kijken uit naar nieuw jeugdhuis: "Sloop van oud jeugdhuis deed wel pijn"

In afwachting van de nieuwbouw komt de jeugd van Rotselaar bijeen in een huis in deelgemeente Werchter. "Verre van ideaal", zegt ook voorzitter Jannes Devesse. "Maar we zijn blij dat we het hebben gekregen. Het is natuurlijk maar een tussenoplossing, we maken er het beste van. Het deed wel pijn om het oude jeugdhuis tegen de grond te zien gaan", geeft Devesse toe. "De afscheidsfuif lokte een massa volk. We hebben daar zoveel dingen beleefd en als je dan ziet dat een graafmachine dat in enkele tellen tegen de grond legt, dan moet je wel eens slikken."