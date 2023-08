Oppositiepartijen in Mol roepen extra gemeenteraad samen over twee geschrapte studierichtingen aan Academie Beeldende Kunsten

Op het einde van het academiejaar kregen de leerlingen van de richtingen interieurkunst en grafiekkunst aan de Academie van Beeldende Kunsten in Mol het slechte nieuws dat hun richting zou worden geschrapt. Dat besliste het schepencollege omdat er te weinig inschrijvingen voor waren. "De richtingen zijn duur om in te richten omdat er veel materiaal voor nodig is, en ook omdat er subsidies zijn aan de hand van het aantal leerlingen die er in de academie zijn", vertelt Koen Van Gompel van oppositiepartij MEMO-MeerMol. "Daar hebben we alle begrip voor, maar we vragen wel dat de studenten die nu in hun tweede of derde jaar zitten, zouden kunnen afstuderen."