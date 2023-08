Femke Bol en Ben Broeders nemen deel aan Memorial Van Damme in Brussel

Ook Bols vriend, Ben Broeders, is van de partij. De 28-jarige Leuvenaar is met 5m85 Belgisch recordhouder in het polsstokspringen. Een vierde plaats in Oslo was zijn beste notering dit seizoen. Topfavoriet in Brussel is de Zweedse wereldrecordhouder en publiekslieveling Mondo Duplantis (6m22), die net als Sydney McLaughlin-Levrone zijn komst naar de Memorial al maandenlang bevestigd heeft.