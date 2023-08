Geen gratis cocktail meer voor vrouwen die borsten tonen op Fonnefeesten in Lokeren: "Past niet meer in tijdgeest"

Een beslissing die sommige vrouwelijke bezoekers betreuren. "Als vrouwen vonden ik en mijn vriendinnen het superleuk om te doen, omdat het veel eigenaarschap geeft over ons lichaam in een maatschappij die ons al de hele tijd seksualiseert", zegt Sara Salarkiya. "Ik ben helemaal voor de strijd tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag, maar er is een wezenlijk verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en een vrouw die eigenaarschap neemt over haar eigen lichaam. Als je dat allemaal op één hoop gooit, is het heel verwarrend voor mensen en gaan ze het verschil tussen de twee niet meer zien."

De Fonnefeesten vinden elk jaar gelijktijdig plaats met de Lokerse Feesten. Het is een gratis festival dat ook tien dagen duurt. "Ondanks het slechte weer, mogen we niet klagen over de opkomst", zegt organisator Mertens. "De drankverkoop is wel wat minder, wat minder goed nieuws is voor onze inkomsten, maar je hebt altijd jaren dat het iets minder gaat. We zullen wel uit te kosten geraken."