In Canada kweken ze met "uitstootvriendelijk sperma" melkkoeien: "20 tot 30 procent minder uitstoot tegen 2050"

Intussen is het project concreet uitgerold. Niet enkel in Canada, maar in 80 verschillende landen. Het geneticabedrijf Semex biedt wereldwijd het "uitstootvriendelijke" sperma aan.

Ben Loewith, een Canadese veehouder, liet vorige maand 107 koeien bevruchten met het sperma. "Zolang er geen andere kenmerken door beïnvloed worden, lijkt het me een easy win", zegt hij.

Ook in de VS en in Slovenië is het sperma nu beschikbaar.