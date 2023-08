Wegens gebrek aan opvang neemt gezin uit Genk hun kip drie weken lang mee op reis

Gelukkig kwam de boer van de Pieterkeshoeve met een oplossing. "Hij zei dat als we geen opvang konden vinden, we onze kip gerust mee mochten nemen naar ons verblijf. En zo gezegd, zo gedaan. We hebben haar in een bench op de achterbank in de auto gezet, en we zijn vertrokken richting Heers. Bij ons verblijf kreeg Kippie zelfs haar eigen kippenhokje. Verder is de vakantie prima verlopen", besluit An.