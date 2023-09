Van Erwin Mortier tot Maud Vanhauwaert, van Ish Ait Hamou tot Gerda Dendooven: een greep uit de nieuwe boekenoogst 

Voor de fans van de Poolse schrijfster Olga Tokarczuk, Nobelprijswinnaar voor Literatuur in 2018, is het uitkijken naar "Empusion. Een natuur (on)geneeskundig verhaal.". De roman is geïnspireerd op Thomas Manns "De toverberg".

In september 1913 reist student Mieczysław Wojnicz vanuit Lemberg naar een beroemd sanatorium in de bergen van Nedersilezië. Daar krijgt hij de diagnose van tuberculose. Hij verblijft er in een pension waar mannelijke patiënten uit heel Europa, net als in "De toverberg", onophoudelijk met elkaar filosoferen. Wojnicz raakt gefascineerd door de vele verontrustende gebeurtenissen die zich in de omgeving voordoen. Wat hij nog niet weet, is dat duistere krachten het ook op hem gemunt hebben.

"Empusion. Een natuur (on)geneeskundig verhaal" van Olga Tokarczuk verschijnt op 7 november bij De Geus.