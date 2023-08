"Ik hou van je en ik mis je": schattig maar fout geadresseerd kaartje komt toch terecht dankzij postbode Philippe uit Affligem

"Beste papa, ik hou van jou. Ik mis je en hoop dat ik je snel zie": de boodschap die de kleine Lyou op het kaartje naar haar papa schreef, liegt er niet om. Postbode Philippe De Vos uit Affligem wou daarom zijn uiterste best doen om het kaartje te kunnen bezorgen, al was dat niet zo simpel. "Het was moeilijk leesbaar en het adres klopte niet", vertelt Philippe aan Radio2. "Bovendien stond er geen naam van de geadresseerde, maar enkel 'papa'. En dat hij in Ternat woonde, wisten we ook."

In de hoop om de papa van het meisje op te sporen, postte postbode Philippe een foto van het kaartje op Facebook. "Daar is gigantisch veel reactie op gekomen. Het is meer dan 1.500 keer gedeeld. Ik was echt overdonderd door het aantal reacties. En zo ben ik uiteindelijk te weten gekomen voor wie het kaartje bestemd was. En vandaag zal het kaartje in de brievenbus van meneer vallen."

Ondertussen kreeg Philippe ook een bedankje van de papa voor wie het kaartje bestemd was.“Ik wil je enorm bedanken voor de moeite die je gedaan hebt voor haar kaartje. Veel respect, ik sta er stil van. Mensen zoals jij moeten er meer zijn. Bedankt”.