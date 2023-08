Isoleren betekent in Nederland nu ook nagaan of er geen vleermuizen in je spouwmuur zitten

Of de kans groot is dat je bij het isoleren een kolonie vleermuizen aantreft, hangt namelijk af van de periode van het jaar. Dat zegt Ghis Palmans, die deel uitmaakt van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. “Gewone dwergvleermuizen blijven sowieso maar een beperkt aantal maanden zitten”, vertelt hij in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Als het gaat om een kraamkolonie, dan verblijft die van eind april tot eind juli in die spouwruimtes. Later valt de kolonie uit elkaar. Van andere soorten, zoals een laatvlieger of een meervleermuis, weten we het gewoon nog niet omdat er onvoldoende kennis over is.”