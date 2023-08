Jamie Reid, de man achter de iconische Sex Pistols-platenhoezen, overleden

Toen McLaren in de tweede helft van de jaren 1970 manager werd van de Sex Pistols, nam hij zijn makker Reid onder de arm om platenhoezen en promotiemateriaal voor de groep de ontwerpen.

Het bekendst is zijn ontwerp van de platenhoes van “Never mind the Bollocks, here’s the Sex Pistols”. Voor de vormgeving van het eerste en ook enige studioalbum van de Sex Pistols, maakte Reid gebruik van de knip-en-plaktechniek zoals we die kennen uit ouderwetse dreigbrieven: letters in verschillende lettertypes uitknippen en samen plakken om er het bandlogo van te maken.