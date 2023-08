Jan Van Looveren speelt zijn uitvergrote zelf in "Boomer": "Geef ons de tijd om dit allemaal te begrijpen"

In de nieuwe comedyreeks “Boomer”, binnenkort te bekijken op Streamz, VRT 1 en VRT MAX, speelt Jan Van Looveren zijn uitvergrote zelf. We krijgen scenes te zien uit het dagelijks leven van een 55-jarige vader en acteur, “een bescheiden witte cisman van middelbare leeftijd”, zoals hij zelf zegt in de eerste aflevering.

De sitcom is gebaseerd op de Canadees-Franse reeks “Les beaux malaises”. Maar Jan Van Looveren en zijn team hebben veel herschreven, herwerkt en "Vlaamser" gemaakt. Het is dus fictie, hoewel veel situaties uit het leven gegrepen zijn, zegt Jan Van Looveren: de ergernis over het gsm-gebruik van de kinderen bijvoorbeeld, of de woede in de winkel als blijkt dat de garantieperiode nét overschreden is.