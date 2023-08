Meyboom in Leuven opnieuw succesvol geplant: "Blijft toch altijd stressvol" 

Voor deze jubileumeditie hadden de Mannen van het Jaar 1979 nog een extraatje in petto. "Voor de 50ste verjaardag hebben we gezorgd voor een wat feestelijkere inkleding", vertelt Daenen. "We startten een uurtje vroeger en met concerten van onder meer Sergio en KIA gaan we ook een uurtje langer door." De burgemeester van Leuven, Mohammed Ridouani (Vooruit), is ook lid van de vereniging, maar kon er dit jaar niet bij zijn. "Hij is aan het genieten van een welverdiende vakantie", weet Daenen.