Kandidaten Miss Universe Indonesia beschuldigen organisatoren van seksuele intimidatie

Miss Universe Indonesia vond plaats in de Indonesische hoofdstad Jakarta van 29 juli tot 3 augustus. Tijdens deze schoonheidsverkiezing wordt een kandidate gekozen die het land zal vertegenwoordigen op de jaarlijkse Miss Universe verkiezing in El Salvador later dit jaar. Ondanks dat schoonheidsverkiezingen al geruime tijd toegelaten zijn in Indonesië, zijn de organisatoren voorzichtig om de sterk religieuze groepen in het land niet te beledigen. In het verleden leidde de Missverkiezing tot protest.