Nooit meer de vraag "Wil je het ticketje?": papieren kassabon afgeschaft in Wallonië

De Vlaamse regering neemt voorlopig geen initiatieven om winkels regels op te leggen in verband met het kassaticket. De woordvoerder van minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) laat weten dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een analyse zal maken over de gevolgen van de nieuwe regels in Wallonië. De regering wacht de resultaten van het onderzoek af om te kijken of nieuwe wetgeving ook in Vlaanderen nodig en nuttig is.