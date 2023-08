Speelpleinwerking in Leefdaal zit zonder water na groot waterlek: "Flessen van de winkel om door te spoelen"

Voorlopig moeten de verantwoordelijken van de speelpleinwerking dus roeien met de riemen die ze hebben. En dat zorgt wel voor wat problemen, weet hoofdverantwoordelijke bij de kleuters Steven Volders: "Omdat er 120 kinderen zijn die het toilet vaak gebruiken, hadden we echt water nodig om door te spoelen. Daarom zijn we meteen naar de winkel gegaan voor flessenwater", zegt hij. "We laten nu een aantal kindjes achter elkaar naar het toilet gaan. Zeker als het pipi is, wachten we even om door te spoelen."