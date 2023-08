Leopoldsburg zoekt vrijwilligers om museumtuin Liberation Garden te onderhouden

"We zijn volop op zoek naar vrijwilligers met groene vingers om de 1,65 hectare museumtuin van Liberation Garden mee te onderhouden", vertelt Marleen Kauffmann, schepen van Cultuur (CD&V) in Leopoldsburg. "Een medewerker van onze technische dienst zal hen daarbij helpen. De vrijwilligers mogen een paar uur per week de handen uit de mouwen steken, en dat van april tot eind oktober. In die periode groeit er heel wat onkruid en gras."