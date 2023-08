Limburgse bouwsector kruipt stilletjes aan uit economisch dal

Zo blijkt dat bijna de helft van de bouwbedrijven extra arbeidskrachten wil aanwerven. 74 procent van de bedrijven heeft ook plannen om in 2024 te investeren. Hoopvolle signalen, vindt Chris Slaets, directeur van Embuild Limburg: "Het gaat verrassend genoeg goed met de Limburgse bouwbedrijven", zegt hij. "Er zijn en blijven veel opdrachten binnenkomen en ze durven terug te investeren. Een jaar geleden was die situatie nog heel anders. Er heerste toen veel onzekerheid in de sector door de oorlog in Oekraïne, maar nu lijken de bedrijven zich aan de situatie te hebben aangepast."