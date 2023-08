Opvallend hoge concentraties PFAS in zeelucht: "Nog niet gevaarlijk, maar wel zorgwekkend"

De Boer pleit daarom voor een productiestop. PFAS is tenslotte wereldwijd wijdverspreid. De Boer werkt voor de Verenigde Naties aan een monitoringprogramma dat in allerlei gebieden kijkt naar de PFAS-concentraties. "We zien het ook in kleine eilanden in de Stille Oceaan."

Europa wil daarom de productie en het gebruik van zo'n 10.000 verschillende Perschemicaliën verbieden, maar de chemische industrie verzet zich daar tegen. Er zouden nog te weinig alternatieven zouden zijn. "Ik hoop dat de Europese Commissie het been stijf houdt, want het is van zo'n groot belang dat er niet nog meer PFAS bijkomt. Het is toch gek dat we ons nu afvragen of de zeelucht nog gezond is", besluit De Boer.