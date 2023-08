Honderden motorrijders rijden naar Sint-Niklaas uit protest tegen nieuwe, verplichte keuring: "Puur nattevingerwerk!"

Enkele honderden motorrijders zijn in colonne van Stekene naar Sint-Niklaas gereden als protestactie tegen de keurings- en inschrijvingsregels voor hun motorfiets. Onder politiebegeleiding reden ze naar Sint-Niklaas, om te manifesteren op de Grote Markt.

Sinds 1 januari is de keuring verplicht voor motorfietsen met een cilinderinhoud van meer dan 125cc, zowel bij tweedehandsverkoop als bij reparatie na een ongeval. "Bij die keuring loopt heel wat fout", zegt Katleen De Nijs, één van de actievoerders. "Het personeel van de keuringscentra is onvoldoende opgeleid om motorrijwielen te keuren, en dat leidt tot puur nattevingerwerk". De actievoerders zijn niet tegen de keuring op zich, maar het moet wel objectief gebeuren, vinden ze. "We willen dat motorvoertuigen enkel nog op veiligheid worden gekeurd", vervolgt De Nijs. "Tuurlijk willen we ook dat de remmen, banden en lichten in orde zijn. Maar als je een stickertje of spiegel verandert op je motor, dan zou je niet afgekeurd mogen worden. Dat is compleet belachelijk!"