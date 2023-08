Mysteries van Vlaanderen: hoe gezond is onze grond?

In de zoektocht van Radio2 naar het mysterie van de vreemde blauwe stenen in enkele Gentse tuinen, was er ook ongerustheid over mogelijke toxiciteit. De locatie waar de tuinen zich bevinden blijkt een van de 85.000 vervuilde sites te zijn die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzoekt. De site in Gent kwam al aan de beurt. "We weten al twintig jaar dat het blauw in de grond afkomstig is van ultramarijn, en niét toxisch is", benadrukt woordvoerder Jan Verheyen.