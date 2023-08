Mysteries van Vlaanderen: het verhaal achter de grootste schouw van Gent

Radio2 onderzoekt hoe het kan dat er in enkele Gentse tuinen blauwe aarde opduikt. Alles wijst in de richting van een voormalige blauwselfabriek, Bleu d’Outremer. De schouw van de fabriek was de grootste industriële schouw van Gent en is een verhaal op zich waard. “De schoorsteen was zo hoog dat hij mee de skyline van de stad bepaalde”, stelt het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis.