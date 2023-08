Namen van alle Noord-Ierse agenten tijdlang openbaar gemaakt door verstrooid mailtje

Namen, functies en werkadressen van alle Noord-Ierse politieagenten stonden volgens BBC een tijd lang online op What Do They Know. Dat is een website waarop overheidsdocumenten met het publiek gedeeld worden. Een burger had bij de politiediensten aangedrongen op enkele openbare documenten op grond van de Freedom of Information act. Die wet is vergelijkbaar met onze wet op openbaarheid van bestuur (WOB) en stelt dat overheden transparant moeten communiceren en burgers de nodige informatie moeten geven wanneer daar om gevraagd wordt.