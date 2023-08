Nieuwe zoekactie naar Elke Wevers in Maaseik? Voorwerpen in Zuid-Willemsvaart die mogelijk gelinkt zijn aan haar verdwijning

Nu is het wachten op de resultaten van de zoektocht. "Afhankelijk van de resultaten kunnen we pas besluiten of het om verdachte voorwerpen gaat en of die ook effectief gelinkt kunnen worden aan de verdwijningszaak van Elke Wevers", gaat Marijke Theunis verder. "Maar gezien de locatie is het logisch dat daaraan gedacht wordt."