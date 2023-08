Olifantenkudde uit Kemzeke verhuist tijdelijk naar Grote Markt in Brussel: "Worden dé blikvangers van bloemenfestival"

“De verhuizing naar de Grote Markt zal een huzarenstukje worden, aangezien de grootste kolos een halve ton weegt en zeven meter lang is. Ik dacht dat als die gigantische kerstboom er tijdens de eindejaarsperiode kan staan, dat het dan ook wel moet lukken met dit grote kunstwerk. De negen olifanten worden op het marktplein opgesteld en zullen versierd worden met duizenden dahlia’s in verschillende kleuren. Ieder houten dier krijgt een eigen kleur en patroon. Het zal lijken alsof de olifanten het stadhuis binnenwandelen doordat we ook het hele marktplein versieren met pootafdrukken die eveneens met bloemen zullen worden bedekt.”

Na het festival keren de olifanten terug naar hun vaste stek in Kemzeke. "Die plek langs het bos is nog steeds perfect voor hen, al zal het ook uniek zijn om ze in de prachtige setting op de Grote Markt te zien." Flowertime loopt van vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 augustus.