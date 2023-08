Openluchtkruisweg "De 15 Kapellekens" in Mol wordt heraangelegd

Vanaf donderdag zullen wandelaars en fietsers merken dat er aan de omgeving van de kapellen gewerkt wordt. "We gaan de omgeving aangenamer maken", zegt schepen van Toerisme in Mol Hans De Groof (N-VA). "We willen een beter zicht creëren op de kapelletjes. Een beetje terugkeren naar hoe het er vroeger heeft uitgezien. Er komen ook een aantal zitplaatsen bij, net zoals enkele spelelementen voor kinderen in het bos aan de overkant."

Ook de kapellen zelf krijgen later een opknapbeurt. "De 15 Kapellekens worden in de toekomst nog gerestaureerd in nauw overleg met agentschap Onroerend Erfgoed", aldus nog De Groof.