Patiënten van ZNA kunnen bril, hoorapparaten en kunstgebit nu tijdens operatie bij zich houden in 'bedbox'

Zo worden er vlak voor en vlak na een operatie nog heel wat vragen gesteld aan patiënten. "We vragen vooraf nog eens of we de juiste patiënt hebben, voor de juiste ingreep, welke allergieën ze eventueel hebben. Na de operatie vragen we of ze pijn hebben. Als ze dan kunnen antwoorden met hun tandprothese is dat natuurlijk veel aangenamer. Met hun bril of hoorapparaat kunnen ze dan ook altijd goed zien wie er aan het bed staat en de vragen goed horen. De patiënten zijn ook geruster voor ze onder narcose gaan."