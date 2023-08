Politie neemt 102 flessen lachgas in beslag in winkel in Schaarbeek

Op 30 juli merkten agenten in burger op het Liedtsplein in Schaarbeek een verdachte lading op. In een geparkeerde vrachtwagen die net gelost werd, bleken een honderdtal flessen met daarin elk drie liter lachgas te zitten. Bij een eerste controle bleek het voertuig niet de nodige vergunning te hebben voor het vervoer van speciale goederen.

Wat later controleerde de politie ook de winkel waar de flessen werden geleverd. Ook voor de opslag van lachgasflessen is een vergunning nodig, en die konden de uitbaters niet voorleggen. De flessen werden in beslag genomen en de handelszaak moet de deuren voorlopig sluiten.