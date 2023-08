Prijs van verse garnalen verdubbeld door slecht weer

Door de strenge stikstofmaatregelen bij onze noorderburen komen veel Nederlandse vissers in onze wateren vissen. "En net dat is het grote probleem", zegt Christel. "In Nederland hanteren ze een stikstofbeleid en wij zitten met de gebakken peren, want hier mag alles. Op die manier vissen de Nederlanders onze kust leeg en vangen wij amper nog iets. Voor garnalen is er bij ons geen quota. Grote of kleine garnalen, je mag ze allemaal bovenhalen. Wij laten de kleintjes voor wat ze zijn, zodat ze kunnen groeien. Maar voor die Nederlanders maakt het allemaal niet uit: massa is kassa."