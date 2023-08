Robbie Robertson overleden: de man die de grootste klassiekers van The Band schreef

In 1976 hield The Band ermee op, na een groots afscheidsconcert, dat de naam “The last waltz" kreeg en gefilmd werd door regisseur Martin Scorsese. Robertson zou later nog de muziek schrijven voor Scorsese-films als “Gangs of New York”en “The Wolf of Wall Street”.

Solo scoorde Robertson nog één hit, in 1988: het zwoele "Somewhere down the crazy river".