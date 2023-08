Ophef in Roemenië na "mensonterende toestanden" in woonzorgcentra voor mensen met beperking 

In een woonzorgcentrum in het Roemeense stadje Bardesti moeten mensen met een beperking overnachten in donkere kelders, omringd door hun eigen urine en uitwerpselen. Dat beeld schetst de ngo Central for Legal Resources. Het is geen alleenstaand geval, want ook in andere Roemeense zorgcentra duiken soortgelijke voorvallen op. Veel Roemenen reageren teleurgesteld, maar politieke actie blijft voorlopig uit.