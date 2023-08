Noorse stuwdam dreigt te breken door hevige regen, waterkrachtcentrale ondergelopen

De waterkrachtcentrale van Braskereidfoss, in de provincie Innlandet, ten noorden van Oslo, staat deels onder water. Naar verluidt is er een probleem met de sluizen in de dam, waardoor het water over de dam stroomt en ook de centrale is binnengelopen. Volgens Noorse media is er al aanzienlijke schade. De centrale is buiten werking gesteld. De uitbater van de dam geeft toe dat de situatie momenteel niet onder controle is.

De stuwdam dreigt bovendien te breken. Het leger en de dienst gespecialiseerd in ontploffingen zijn ingezet. Er wordt bekeken of de dam gecontroleerd tot ontploffing kan worden gebracht. Intussen is begonnen met de evacuatie van gemeenschappen langs de rivier. Het gaat voorlopig om een twintigtal gezinnen. Ook een aantal wegen in de buurt zijn uit voorzorg afgesloten.