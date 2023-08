Schaken met zicht op zee: In Oostende kan het voortaan

Gedaan met eindeloze wandelingen in de branding of een zoveelste zoektocht naar schelpen op het strand. In Oostende kan je vanaf nu schaken met zicht op zee. Op negen plaatsen langs de zeedijk werden schaakborden gespoten. Die kwamen er op initiatief van Kevan Seynaeve en Pieter Vierstraete. Zij dienden het idee vorig jaar in voor het project Wijkprikkels. Dat is een project waarbij inwoners voorstellen kunnen doen, om de stad aangenamer te maken. "Er loopt al een tiental jaar een project in de basisscholen van Oostende, waarbij we de kinderen leren schaken. Dit idee is een beetje het verlengde daarvan. Op deze manier geven we ze een platform om buiten te kunnen schaken", zegt Seynaeve.