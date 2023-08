Scoutsgroep van Nederokkerzeel start geldinzameling voor nieuwe lokalen na zoveelste geval van vandalisme

Een renovatie van de lokalen is volgens de jongeren ook broodnodig. "We verliezen veel geld aan stookkosten doordat de gebouwen amper geïsoleerd zijn. Het dak lekt en ook qua brandveiligheid en toegankelijkheid kan het nog een stuk beter", vertelt Alexander Schols van de scoutsgroep. "We zouden ook graag onze gebouwen uitbreiden, want nu is het niet groot genoeg voor al onze leden. Het zou fijn zijn om een lokaal per groep te hebben", klinkt het bij groepsleidster Nell Van Bree.

De groep zit binnenkort samen met de gemeente Kampenhout om hun opties te bespreken en heeft intussen al de eerste donaties verzameld, weet Florian. "Het bericht is al meer dan tachtig keer gedeeld en veel sympathisanten hebben aangeboden om ons te helpen bij met de renovatie."