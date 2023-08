Sixto Rodriguez overleden, de vergeten zanger uit "Searching for Sugar Man"

Sixto Diaz Rodriguez, die in 1942 geboren werd in Detroit als zoon van Mexicaanse immigranten, maakte twee platen in 1970 en 1971 als Rodriguez: “Cold fact”, met opener “Sugar Man”, en “Coming from reality”.

In de Verenigde Staten brak hij nooit helemaal door, maar zijn muziek werd wel populair in de jaren 1970 in Australië en Zuid-Afrika. In die mate dat zijn muziek in de jaren 1990 zelfs opnieuw werd uitgebracht in Zuid-Afrika.