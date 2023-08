Stad Geel opent nieuwe grote noodwoning waarin tot 10 personen terechtkunnen

De nieuwe noodwoning met een capaciteit tot 10 personen is ingericht in een oude conciërgewoning aan de stedelijke basisschool De Katersberg. Die is opgefrist en er kunnen nu mensen terecht die dakloos zijn of op het punt staan om dakloos te worden.



In Geel waren er al 7 noodwoningen maar die zijn vaak kleiner. "We kunnen een groter gebouw zeker gebruiken", zegt schepen van Sociaal Beleid Griet Smaers (CD&V). "De voorbije jaren en vooral ook de voorbije maanden zagen we een grotere behoefte aan crisisopvang voor grotere gezinnen. Dat gaat dan van gezinnen met 5 kinderen tot soms gezinnen met 8 kinderen. Die kunnen moeilijker terecht in één van onze kleinere noodwoningen."