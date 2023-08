Steekpartij aan station van Blankenberge: jongen van 15 krijgt messteken, politie schiet dader in arm

Kort na het incident kwam de politie ter plaatse en begon ze de oude, leegstaande bibliotheek naast het station te doorzoeken. Daar is het incident waarschijnlijk gebeurd. Na een goed uur zoeken kon de politie de verdachte van de steekpartij inrekenen. Hiervoor vuurden de agenten een schot af in de arm van de verdachte. Ook hij raakte gewond. "De verdachte is niet in levensgevaar, maar meer kunnen we daar niet over kwijt", zegt korpschef Hans Quaghebeur.