Supporterscafé Alec Segaert in Lendelede "teleurgesteld maar trots" na zilveren medaille op WK tijdrijden

Alec Segaert rolde om 17:15 als voorlaatste van het startpodium. Hoe dichter bij de streep, hoe hoger de decibels klonken in het supporterscafé De Kluisberg in Lendelede. Zo'n zestigtal supporters kwamen daar samen. Op de kasseien werd de renner vooruit gestuwd door z'n supporters, maar dat mocht niet baten. Hij kon zijn favorietenrol niet waarmaken en werd tweede.

"Hij heeft goed zijn best gedaan. Het is jammer dat hij niet gewonnen heeft", klinkt het bij de supporters. Cafébaas Rudy Bruneel is fan van het eerste uur. "Ik ben heel fier", zegt hij. "Het is een prachtige prestatie na wat hij al getoond heeft dit jaar. Het is jammer, maar die overwinning komt wel. We hebben nog hoop."